https://static.news.ru/photo/25f3106e-bc6b-11e9-94bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что «никогда не видела таких равнодушных протестующих».

Она отметила, что присутствовала не на одном митинге: была и в Вашингтоне, и в Торонто, и в Венесуэле, но такого ещё не видела.

Вчерашний протест в Москве, возможно, был многочисленным (20 000 участников, по данным российского МВД; 50 000 — согласно антиправительственным СМИ), но я прежде никогда не видела настолько равнодушных протестующих, — высказалась журналистка в публикации на Facebook .

Также она отметила, что участники митинга «встали как вкопанные и, казалось, чуть ли не забыли, зачем пришли», цитирует Еву RT .

Как писал News.ru, 10 августа в Москве прошла пятая массовая акция протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг был согласован с властью и стал крупнейшим за последние годы.