Раскрыты последствия освобождения Брусовки для украинской армии Армия России разрезала гарнизон ВСУ к востоку от Славянска

Украинский гарнизон к востоку от Славянска фактически разрезан, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, этому способствовало освобождение Брусовки в Донецкой Народной Республике.

До этого пресс-служба Министерства обороны России проинформировала об освобождении Брусовки. По данным ведомства, соответствующую операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».

Также Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее появилась информация, что российские подразделения в ходе ожесточенных боев за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке. По словам военного эксперта Андрея Марочко, бойцам также удалось продвинуться на восток и запад.