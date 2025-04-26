Раскрыта причина задержки рейса «Аэрофлота» из Денпасара в Москву Рейс «Аэрофлота» из Денпасара в Москву задерживается по техническим причинам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рейс «Аэрофлота» из Денпасара в Москву задерживается с 25 апреля по техническим причинам, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Сейчас перевозчик ждет разрешения на перелет резервного борта.

Вылет рейса SU297 Денпасар — Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам. В настоящее время авиакомпания ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета, — сказано в сообщении.

На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах. Также им предоставили напитки и еду.

Ранее рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, был отложен с 13 на 14 апреля 2025 года. Предварительная причина задержки связана с поздним прибытием воздушного судна. В связи с этим пассажирам были предоставлены необходимые услуги, включая напитки, горячее питание и организацию размещения в гостинице.

До этого стало известно, что представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» незаконно взимал по 600 рублей с пассажиров за бесплатные услуги. Эти инциденты происходили в аэропорту Сочи с января текущего года. В частности, агентство ООО «Авиатурне» взимало деньги за дополнительные услуги, в числе которых был провоз ручной клади и багажа.