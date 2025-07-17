ПВО сбила 24 украинских дрона за три часа над российскими регионами

ПВО сбила 24 украинских дрона за три часа над российскими регионами

Российские средства ПВО за три часа — с 17:00 мск до 20:00 мск уничтожили 24 украинских дрона над четырьмя регионами РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — 21, еще по одному — над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российская армия, помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, использует и другие методы против дронов ВСУ. По его словам, ВС РФ применяют дроны-ПВО и специальные пулеметы и автоматы.

Кроме того, военный блогер, корреспондент Роман Алехин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно наносят удары по мирным жителям, в отличие от российской армии, которая не допускает таких действий. Он подчеркнул, что ВСУ открыто демонстрируют свою тактику.