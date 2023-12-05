Путина и Россию нельзя изолировать. И журнал Time с этим согласился

Фото: Павел Бедняков, РИА Новости/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оказался в группе из девяти потенциальных номинантов на звание «Человек года» от американского журнала Time. С 1927 года выбор подобной персоны, портрет которой выносится на обложку, становится заметным событием. А главное, превратился со временем в общепризнанную политическую традицию.

Человеком года ранее были Шарль де Голль, Ден Сяопин и Вилли Брандт, американские президенты Рузвельт, Кеннеди, Джонсон, Рейган, Клинтон, Обама. А еще Илон Маск, Марк Цукерберг и даже впадающая ныне в немилость Грета Тунберг. Наши политики были семь раз номинированы и выбраны. Сталин и Горбачев — дважды, и по разу Хрущев и Андропов. А в 2007 году, фактически после своей знаменитой мюнхенской речи, человеком года был Владимир Путин.

Что значит быть человеком года

Надо сказать, что журналисты изначально оговорились, что победа в тайном голосовании — это отнюдь не знак их личного одобрения деятельности победителя и не может считаться чем-то вроде особой чести. Побеждает обычно тот политик, общественный деятель, звезда культурного фронта или ученый, кто оказывал, по мнению редакции, наиболее сильное влияние на ход событий уходящего года.

И вот что характерно: в 2023-м человеком года был назван Владимир Зеленский. Что было неудивительно, учитывая царившие на объединенном Западе настроения и надежды на скорую победу над Россией. Западный мир хотел жить по старым правилам.

Но минул год... И что? Никаких украинских деятелей или их покровителей в шорт-листе Time и в помине нет. Нет даже президента США Джо Байдена, развивающего максимальную активность в мире. Зато есть политики, которые вызывают в Вашингтоне приступы изжоги: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Мировые лидеры, которых Белый дом и его младшие партнеры с Даунинг-стрит стремятся всячески демонизировать.

Как изолировать Владимира Путина

Появление нашего президента в шорт-листе Time — это лишний приговор надеждам на то, что возможно как-то изолировать Путина и Россию. А ведь каких только усилий не предпринимали его оппоненты! Призывали страны-организаторы не приглашать его на международные форумы, инициировали одиозное решение международного уголовного суда, старались не выступать с ним вместе даже в формате онлайн. Все зря.

Лидеры многих стран продолжают прилетать в Москву, БРИКС вступило в стадию качественного расширения, развиваются деловые связи России с десятками стран мира, российская экономика выдержала нажим сотен антироссийских санкций. А ожидавшиеся военные успехи украинской армии обернулись не только полным провалом, но и еще и полной компрометацией западных систем вооружения.

И на первый план вышли политики, которые, по словам председателя Си, готовы к тектоническим изменениям в мире, превращению его в многополюсное сообщество. Такой поворот мировой политики может и не нравиться редакции Time, но он отражает действительность. И вклад в ее создание лидеров России и Китая очевиден. Даже если на обложке последнего номера года появится коллективный портрет прокуроров по делу Дональда Трампа.

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