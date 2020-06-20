Путин заявил, что опыт Москвы поможет «додавить» COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/b9d9ab8c-b2ef-11ea-9127-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Московский опыт поможет победить коронавирус на территории российских регионов, заявил 20 июня во время онлайн-конференции с медиками президент страны Владимир Путин.

По его словам, этого можно будет добиться в ближайшее время. Президент подчеркнул, что в регионах коронавирусную инфекцию нового типа необходимо «додавить и задавить».

Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время, — сообщил российский лидер.

На данный момент в России зафиксировано 576 952 случая заражения COVID-19. В стране скончались 8002 пациента, 334 592 человека выписаны из больниц по выздоровлении.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Как подчеркнул президент, российские доктора свели потери в стране от пандемии COVID-19 до минимума. Путин отметил, что врачи также становились жертвами коронавируса.