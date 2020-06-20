Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд и назвал их героями

https://static.news.ru/photo/c4f0f19c-b2ea-11ea-8fd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с медиками 20 июня поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Как подчеркнул президент, российские доктора свели потери в стране от пандемии COVID-19 к минимуму. Путин отметил, что врачи также становились жертвами коронавируса.

Кроме того, российский лидер заявил, что необходимо сохранить для медиков, борющихся с эпидемией, надбавки и региональные выплаты в течение июля и августа.

Медикам, работающим с больными коронавирусом, выплатят повышенные отпускные. Студенты-медики, боровшиеся с пандемией, также будут награждены. Правительству поручено составить предложения относительно мер поддержки: от льгот до преференций при продолжении учёбы, — сообщил Путин.

На данный момент в России зафиксировано 576 952 случая заражения COVID-19. В стране скончались 8002 пациента, 334 592 человека выписаны из больниц по выздоровлении.

Ранее стало известно, что российские и иностранные медики и волонтёры за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, спасение жизней пациентов будут получать орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Как передавал NEWS.ru, угроза распространения коронавируса объединила россиян и позволила выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.