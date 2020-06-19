Путин уверен, что пандемия объединила россиян

https://static.news.ru/photo/ebaf6d82-b23a-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угроза распространения коронавируса объединила россиян и позволила выйти их сложившейся ситуации с минимальными потерями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это факт и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации, — сказал глава государства.

Как пишет ТАСС, встреча прошла в режиме видеоконференции.

Президент добавил, что не все проблемы ещё решены и «не всё везде так хорошо, как того бы хотелось». При этом то, что сообщили участники встречи свидетельствует о том, что страна находится на правильном пути и все будет хорошо.

По мнению президента, в России достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики, а также благодаря тому, что в решающей степени смогли опереться на собственную технологическую и производственную базу.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По его словам, «это сегодня фактически уже ложится в документы». Пандемия коронавируса отчётливо продемонстрировала, что назрела необходимость качественно изменить подход к борьбе с инфекциями, что-то уже воплощено в жизнь, писал NEWS.ru.

Всего по стране зарегистрировано 569 063 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе за минувшие сутки выявлено 7972 случая, из них 2610 человек (32,7%) переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число погибших в стране за всё время пандемии составило 7841 человек.