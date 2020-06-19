Мурашко: борьба с инфекциями может стать частью нацпроекта

https://static.news.ru/photo/04c6273a-b208-11ea-8614-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с инфекционными заболеваниями может стать отдельным федеральным проектом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, «это сегодня фактически уже ложится в документы».

Пандемия коронавируса отчётливо продемонстрировала, что назрела необходимость качественно изменить подход к борьбе с инфекциями. Что-то уже воплощено в жизнь.

Нужно менять подходы для маршрутизации пациентов к месту, где они получают лечение. Поменялся подход к доступу к медицинской продукции, система принятия решений о финансировании отрасли, информационная часть. <...> Разумеется, нам ещё предстоит работа над ошибками, и, конечно же, мы уже сегодня это делаем, — заявил Мурашко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По словам главы Минздрава, «планы на „холодный период“ наработаны». Главной проблемой, отметил он, оказались устаревшие подходы в сфере здравоохранения, и их необходимо менять.

Вместе с тем, отметил он, многое зависит и от населения страны, однако россиянами «не все уроки пока усвоены». Как отметил министр, многие до сих пор не слышат предостережений. При этом если старшее поколение относится к ситуации достаточно ответственно, то более молодое поколение к опасности относится «недостаточно внимательно».

Это стало причиной того, что пока не все регионы находятся в «холодной фазе», подчеркнул Мурашко.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, Минздрав уже изучает возможность восстановления диспансеризации в стране. Мурашко объявил, что диспансеризацию прежде всего возобновят в регионах, «где будет спокойно» по ситуации с коронавирусом.

«Здравоохранение» — один из национальных проектов в России, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год. Он предусматривает обеспечение доступной медицинской помощи, снижение показателей смертности, строительство новых медучреждений, переоснащение и оптимизацию работы в уже действующих, а также ликвидацию кадрового дефицита.