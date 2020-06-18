В Минздраве назвали условие возобновления диспансеризации в России

Министерство здравоохранения РФ изучает возможность восстановления диспансеризации в стране.
Об этом 18 июня сообщил глава ведомства Михаил Мурашко,
Проведение диспансеризации среди взрослых приостановили 6 апреля на фоне пандемии COVID-19. Постановление правительства по этому вопросу действует до 31 декабря 2020 года. В апреле Минздрав также поставил на паузу плановую вакцинацию детей и взрослых и рекомендовал гражданам перенести обращение за плановой медицинской помощью, если нет прямой угрозы здоровью и жизни.
Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию.
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