В Минздраве назвали условие возобновления диспансеризации в России

https://static.news.ru/photo/99484182-b17b-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения РФ изучает возможность восстановления диспансеризации в стране.

Об этом 18 июня сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передаёт ТАСС. Он отметил, что диспансеризацию прежде всего возобновят в регионах, «где будет спокойно» по ситуации с коронавирусом.

Проведение диспансеризации среди взрослых приостановили 6 апреля на фоне пандемии COVID-19. Постановление правительства по этому вопросу действует до 31 декабря 2020 года. В апреле Минздрав также поставил на паузу плановую вакцинацию детей и взрослых и рекомендовал гражданам перенести обращение за плановой медицинской помощью, если нет прямой угрозы здоровью и жизни.

Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым каждый пятый россиянин никогда не проходил диспансеризацию.