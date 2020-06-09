Каждый пятый житель РФ никогда не проходил диспансеризацию

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Каждый пятый россиянин никогда проходил диспансеризацию. При этом половина российских граждан оценивает состояние своего здоровья как удовлетворительное.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно им, очень хорошим своё здоровье считают 8% россиян, хорошим — 31%, удовлетворительным его называют 51% граждан, 8% — плохим и 2% — очень плохим.

16% участников опроса проходили диспансеризацию в 2019 году, 44% — в течение трёх последних лет, 18% более 4-5 лет назад, а 21% респондентов не проходили её никогда, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый проект Минздрава по медосвидетельствованию водителей автотранспорта вызывает вопросы. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич. По его словам, с точки зрения его практической реализации неясно, как за пять минут врач будет определять наличие у человека алкогольной зависимости.