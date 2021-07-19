Путин внёс законопроект о продлении предельного срока службы генералов

Законопроект, позволяющий президенту РФ продлевать предельный срок пребывания на военной службе маршалов, генералов и адмиралов по достижении ими 70 лет, внёс в Госдуму Владимир Путин. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», в настоящее время для военнослужащих, имеющих звание маршала РФ, генерала армии и адмирала флота, предельным возрастом пребывания на военной службе являются 65 лет. С такими военнослужащими также может быть заключён дополнительный контракт ещё на пять лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается , что в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта «с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», имеющими указанные звания.

В связи с чем проектом федерального закона <...> предусматривается установление решением президента Российской Федерации срока контракта при его продлении, — говорится в записке.

Необходимые изменения предполагается внести в статью 49 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее Путин отменил возрастной лимит для назначаемых президентом госслужащих.