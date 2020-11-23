Путин утвердил стратегию антинаркотической политики до 2030 года

https://static.news.ru/photo/fe27849a-2da0-11eb-be96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. Пропаганда употребления наркотиков в интернете, легализация рядом стран каннабиса, появление новых видов наркотиков, увеличения объёмов производства незаконных веществ на недостаточно контролируемых территориях, а также в зонах вооружённых конфликтов приравнена в ней к угрозам национальной безопасности. Двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен на заседании Совбеза РФ, которое Путин провёл 16 ноября.

Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков... С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных веществ, — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Уточняется, что согласно социологическим исследованиям, наркотики постоянно или эпизодично принимают 1,9 млн жителей РФ, каждый пятый сталкивался с предложением попробовать запрещённые вещества, каждый четвёртый общается с лицами, потребляющими наркотики.

Реализация стратегии будет способствовать противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией. Документ подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций, — цитирует ТАСС секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

По его словам, в стратегии впервые предусматривается подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике наркопотребления.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин заявил о необходимости разоблачать ложь о безопасности лёгких наркотиков. По его словам, о беде, с которой может столкнуться каждый, нужно говорить правду — откровенно и жёстко. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков, подчеркнул он, говоря о профилактике наркомании во время заседания Совбеза.

Российский лидер отметил, что к этой работе необходимо подключать благотворительные и общественные организации, многие из которых обладают успешным опытом профилактики наркомании и помощи в социальной реабилитации наркозависимых.