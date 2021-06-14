Путин уличил журналистов NBC в затыкании ему рта

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Президент РФ Владимир Путин заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот «затыкает ему рот», когда ответы главы российского государства ему не нравятся, стало известно из расшифровки беседы на сайте Кремля.

Речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще в 30-е годы, он гораздо более жёсткий, чем у России.

Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный, — перебил Владимира Путина журналист NBC.

В свою очередь президент России потребовал дать ему ответить.

Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно, — сказал Путин.

Однако Симмонс настаивал на том, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, а глава российского государства, по его мнению, делает именно это.

Нет. Если вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам всё станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? — отреагировал Путин.

В ходе интервью Владимир Путин также подчеркнул, что будет оказывать поддержку человеку, который захочет посвятить свою жизнь России, даже если этот кандидат на пост главы государства будет критиковать самого Путина. Действующий президент России отметил, что на его место обязательно придёт другой человек, но то, что сделано, не рухнет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на обвинения России в том, что она якобы ведёт кибервойну против США.

Путин заявил, что все эти обвинения бездоказательны, и добавил, что РФ готова вместе с Соединёнными Штатами бороться с киберпреступностью. Он не исключил, что американская разведка, в свою очередь, может действовать в российском киберпространстве. При этом Путин подчеркнул, что не боится этого.