Путин спрогнозировал ситуацию в России после своего ухода

https://static.news.ru/photo/278d01ac-cd15-11eb-b697-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин готов поддержать своего преемника независимо от отношения к нему лично, если тот будет предан России. С его уходом ничего в стране в одночасье не рухнет, сказал глава государства в интервью NBC.

Он отметил, что самой значимой своей задачей считает укрепление России. Поэтому готов сделать всё для того, чтобы были поддержаны люди, готовые «положить на алтарь» свою жизнь.

Путин добавил, что сегодня у России много проблем, но ситуация отличается от той, что была в 2000 году, когда он впервые занял президентский пост.

Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть <...>? Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо, — заявил он.

Президент выразил уверенность, что после него фундаментальные основы государственности, экономики и политики позволят России твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.

Путин отказался комментировать вопрос своей защиты после того, как оставит пост президента страны. По его словам, эта тема имеет третьестепенное значение.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ряд будущих кандидатов на пост президента России. В их число попали глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, экс-премьер Дмитрий Медведев и другие политики. Однако, по мнению Жириновского, преемником Путина станет он сам.