Жириновский назвал имя президента России после Путина

https://static.news.ru/photo/a0b3d074-6a1e-11eb-8799-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что следующим президентом России после Владимира Путина видит себя.

Отвечая на вопрос в Instagram о том, кого он видит президентом после действующего главы государства, политик написал , что себя.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.