Путин сообщил о новом пакете мер по поддержке граждан

https://static.news.ru/photo/5d1f8896-938f-11ea-830b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 11 мая в процессе совещания с членами правительства РФ по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения. Глава государства отметил, что сообщит о них отдельно.

По словам президента, правительство постоянно расширяет список предприятий, которые в трудные времена нуждаются в помощи.Путин заявил, что руководители компаний должны самостоятельно предусмотреть необходимые меры поддержки и согласовать их с властями.

Все мы заинтересованы в возвращении ритма экономики. Опыт Москвы показывает, что есть возможность обеспечить устойчивую и безопасную деятельность предприятий. Сейчас опасно и безрассудно забегать вперёд, однако сидеть сложа руки и избегая ответственности нельзя, — заявил президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Все будет проходить в несколько этапов.