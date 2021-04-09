Песков раскрыл детали готовящегося послания Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/22bd828c-9ab1-11eb-8f6c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин не прибегает к посторонней помощи при подготовке к посланию Федеральному собранию. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер самостоятельно пишет текст обращения. Также представитель Кремля раскрыл основную тему послания.

Оно так или иначе будет постковидным, потому что мы находимся в беспрецедентном периоде, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что российский лидер намерен огласить системные меры поддержки по выходу из кризиса, связанного с COVID-19. Послание будет направлено на развитие страны после пандемии коронавирусной инфекции.

Оглашение документа намечено на 21 апреля. Оно пройдёт полностью в очном режиме. Место проведения мероприятия пока не называется.

Как писал NEWS.ru, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию должно содержать позицию относительно статуса самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в регионе живут около 400 тысяч граждан РФ и Москва должна защитить их всеми способами.