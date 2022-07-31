Путин раскрыл значение новой Морской доктрины Путин: ВМФ России молниеносно ответит всем, кто посягнет на наш суверенитет и свободу

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины. Слева — министр обороны РФ Сергей Шойгу, справа — главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов

Россия будет всеми силами обеспечивать свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. По его словам, ключевая задача возложена на военно-морской флот. По словам главы государства, складывающаяся сейчас обстановка требует от России адекватных и решительных действий. ВМФ России готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет нашей страны.

Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно-важных стратегических. Защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он может молниеносно ответить тем, кто посягнет на наши суверенитет и свободу, — подчеркнул российский лидер.

Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности морских рубежей, прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы, отметил Путин.

Основной угрозой национальной безопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и продвижение инфраструктуры НАТО, говорится в тексте доктрины. В соответствии с документом, Россия активизирует морскую деятельность на архипелаге Шпицберген, Земле Франца Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля. Это обусловлено территориальными претензиями ряда государств к приморским и островным территориям РФ.

Одним из основных положений доктрины является укрепление военной инфраструктуры в Крыму и усиление Черноморского флота. Эт предполагает развитие производств для строительства современных авианесущих кораблей для ВСФ.

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота в ходе празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, тексты указов опубликованы на сайте Кремля. Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории в Петропавловской крепости.