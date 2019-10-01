Президент России Владимир Путин 2 октября проведёт плановое совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В фокусе внимания — вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объёмы финансирования региональных программ здравоохранения, — цитирует сообщение РИА Новости.
В августе Путин дал поручение правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Глава государства тогда назвал ситуацию в данном сегменте «провалом».