https://static.news.ru/photo/9c5fe066-e447-11e9-b1ed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 2 октября проведёт плановое совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В фокусе внимания — вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объёмы финансирования региональных программ здравоохранения, — цитирует сообщение РИА Новости .

В августе Путин дал поручение правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Глава государства тогда назвал ситуацию в данном сегменте «провалом».

Ранее News.ru писал, что в ВОЗ рассказали о снижении смертности в России благодаря антиалкогольной политике.