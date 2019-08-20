Президент России Владимир Путин проведёт ряд встреч и совещаний в Москве во вторник, 20 августа. При этом совещание по вопросам модернизации здравоохранения пройдёт публично.
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Согласно программе мероприятия, Владимир Путин обратится к участникам со вступительным словом, а министр здравоохранения Вероника Скворцова представит подробный доклад.
Ранее News.ru рассказал о серии лекций, которые врачи московских поликлиник проведут для москвичей с 19 по 24 августа. Жителям и гостям столицы расскажут о профилактике сердечных заболеваний, влиянии курения на организм, паразитах, остеопарозе и многом другом.