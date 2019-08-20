https://static.news.ru/photo/8347cd08-c342-11e9-8b86-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин проведёт ряд встреч и совещаний в Москве во вторник, 20 августа. При этом совещание по вопросам модернизации здравоохранения пройдёт публично.

Информационный ресурс «Политика Сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что темами совещания станут вопросы комплектования медучреждений специалистами первичного звена, материальное и техническое обеспечение больниц и разные модели оказания медпомощи населению.

Согласно программе мероприятия, Владимир Путин обратится к участникам со вступительным словом, а министр здравоохранения Вероника Скворцова представит подробный доклад.

Ранее News.ru рассказал о серии лекций, которые врачи московских поликлиник проведут для москвичей с 19 по 24 августа. Жителям и гостям столицы расскажут о профилактике сердечных заболеваний, влиянии курения на организм, паразитах, остеопарозе и многом другом.