Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовиться к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.
Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвящённым в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного бог бережёт, — сказал он.
Ранее российский лидер распорядился создать резерв медикаментов для профилактики лечения коронавируса. На данный момент в стране выявили 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, а 9 скончались.
Как писал NEWS.ru, Путин
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