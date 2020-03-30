Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Урегулирование ситуации с пандемией COVID-19 в России может потребовать участия непрофильных врачей, преподавателей и студентов медицинских вузов. Об этом на совещании с полпредами в федеральных округах заявил президент Владимир Путин.

Такие меры будут приняты, если на профильных специалистов, в число которых входят пульмонологи, реаниматологи, терапевты и бригады скорой помощи, нагрузка сильно возрастёт, сказал российский лидер во время трансляции, которую ведёт...