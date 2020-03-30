Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовиться к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры. Даже если они людям, не посвящённым в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, бережёного бог бережёт, — сказал он.

Ранее российский лидер распорядился создать резерв медикаментов для профилактики лечения коронавируса. На данный момент в стране выявили 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, а 9 скончались.

Как писал NEWS.ru, Путин считает ситуацию с коронавирусом контролируемой, несмотря на высокий уровень риска.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях