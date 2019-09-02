Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Иркутской области за медленное решение жилищных проблем граждан, пострадавших от наводнения.
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Нужно ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье, — заявил президент.
Российский лидер также поручил властям в регионе поскорее разобраться с ситуацией на рынке арендного жилья.
Как ранее передавал News.ru, Владимир Путин пообещал сохранять режим ЧС, пока жилищные проблемы всех пострадавших от летнего паводка в Тулуне граждан не будут решены.