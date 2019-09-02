https://static.news.ru/photo/b287a8fa-cd78-11e9-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Иркутской области за медленное решение жилищных проблем граждан, пострадавших от наводнения.

Как сообщает ТАСС , Путин выступил на совещании с местными властями в Тулуне.

Нужно ускорить эту работу, помочь людям получить собственное жилье, — заявил президент.

Российский лидер также поручил властям в регионе поскорее разобраться с ситуацией на рынке арендного жилья.

Как ранее передавал News.ru, Владимир Путин пообещал сохранять режим ЧС, пока жилищные проблемы всех пострадавших от летнего паводка в Тулуне граждан не будут решены.