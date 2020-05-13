Путин поручил запустить программу поддержки лизинга российских самолётов

https://static.news.ru/photo/8d1206d2-9510-11ea-9cc9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из-за того что авиационная отрасль сильнее всего пострадала от ограничений из-за пандемии коронавируса, президент РФ Владимир Путин дал поручение организовать программу поддержки.
Об этом глава страны заявил в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошёл, пожалуй, самый серьёзный спад среди всех видов транспорта, — цитирует Путина ТАСС.
Президент дал поручение запустить новую программу, чтобы поддержать лизинг российских самолётов. Такая мера позволит выпустить более 50 судов.
Как писал NEWS.ru, Роскосмос сможет использовать свои самолёты для коммерческих перевозок.