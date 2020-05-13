Путин поручил запустить программу поддержки лизинга российских самолётов

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На правительственном часе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко выступить без медицинской маски, так как трибуна находится далеко от других участников.

13 мая на пленарном заседании Госдумы проходит правительственный час главы Минздрава, который посвящён теме борьбы с COVID-19. Чувствую себя достаточно комфортно в плане того, что в масках и перчатках, —...