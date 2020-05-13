Роскосмос сможет использовать свои самолёты для коммерческих перевозок

https://static.news.ru/photo/60f9805e-9504-11ea-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкорпорации «Роскосмос» позволили использовать имеющиеся в её распоряжении самолёты для разовых коммерческих перевозок грузов и служебных пассажиров.

Постановление российского правительства опубликовано на портале правовой информации.

Разрешить федеральным органам исполнительной власти и государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», в ведении которых находятся государственные воздушные суда (ВС), использовать их для нерегулярных коммерческих перевозок пассажиров и грузов, — говорится в документе.

Кроме того, авиационным организациям экспериментальной авиации разрешено использовать экспериментальные ВС для грузоперевозок и перевозок служебных пассажиров, лётных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи. Это будет осуществляться за плату на договорной основе, передаёт «Интерфакс».

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