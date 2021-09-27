Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:10, 27 сентября 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уменьшить число контрольных работ в школах поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ руководителя государства размещён на сайте Кремля.
Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях, — сообщается в документе.
Также в указе отмечается необходимость обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и учёта актуальности задач мониторинга качества образования.
Данное поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и руководству регионов. Ответственны за выполнение указа министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что граждане должны чувствовать, что Россия двигается вперёд, а власти добиваются успеха. По его словам, страна добивается результатов, когда люди ощущают себя «соработниками».
Также Путин отметил, что главные враги России — это бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Он призвал кабмин работать ещё более напряжённо и результативно.