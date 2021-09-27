Путин поручил уменьшить число контрольных работ в школах

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Уменьшить число контрольных работ в школах поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ руководителя государства размещён на сайте Кремля.

Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях, — сообщается в документе.

Также в указе отмечается необходимость обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и учёта актуальности задач мониторинга качества образования.

Данное поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и руководству регионов. Ответственны за выполнение указа министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что граждане должны чувствовать, что Россия двигается вперёд, а власти добиваются успеха. По его словам, страна добивается результатов, когда люди ощущают себя «соработниками».