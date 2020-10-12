Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций

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На текущей неделе Государственная дума проведёт лишь одно пленарное заседание. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

При этом, как отметил депутат, запланированный на среду «правительственный час» с участием главы Минтруда решили перенести. Другие два дня заседания — среду и четверг — мы решили отменить, в том...