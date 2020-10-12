Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций

Российский президент Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.
Образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, —
сказанов указе.
В документе также заявлено, что комиссию возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ случаев повторного заражения COVID-19.
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