Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и её укрывательство. Согласно документу, с целью усиления мер защиты детей от сексуального насилия вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, закон ужесточает уголовную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием Интернета или СМИ, а также если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом, уже судимым за педофилию. Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет.

Закон также ужесточает наказание для лиц, укрывающих факты педофилии. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

Изменения внесены в УК РФ и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу. Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель ранее заявил на заседании Совета Федерации, что людей, повторно осуждённых за педофилию, следует подвергать смертной казни.