Путин назвал здравоохранение РФ гибким и мобильным

https://static.news.ru/photo/e7f7ca18-b933-11ea-bf64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оказалась готова ответить на вызов пандемии коронавируса, а система здравоохранения проявила гибкость и мобилизационный потенциал. При этом он признал, что ранее преобразования в этой сфере многие подвергали сомнениям.

Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, всё-таки сохранено было главное. Наша система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Путин.

Он также подчеркнул, что властям РФ в целом удалось выполнить задачу по защите граждан от коронавируса. Президент отметил, что по количеству заражённых РФ занимает третье место в мире, а по числу умерших имеет один из самых низких показателей. Он выразил надежду, что ситуация будет только улучшаться.

Как писал NEWS.ru, Путин признал, что подвергал себя риску, когда 24 марта поехал в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. В то же время он выразил уверенность, что этот риск был оправдан. Президент также отметил, что таким образом он поступал всегда и везде, «где бы что ни происходило». Он сообщил, что перед поездкой в Коммунарку проконсультировался со специалистами, «выяснил максимально безопасный способ посещения красной зоны» и экипировался соответствующим образом.

В настоящее время среди российских регионов лидирует по числу заражённых COVID-19 Москва. За прошедшие сутки в столице коронавирус официально подтвердили у 717 человек. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 220 тысяч жителей Москвы. На втором месте по числу заражённых коронавирусом находится Московская область (56 934), на третьем — Санкт-Петербург (23 735). Менее всего больных COVID-19 выявлено в НАО (102), на Чукотке (138) и в Севастополе (228).