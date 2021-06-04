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Путин назвал единственный побочный эффект «Спутника V»

00:46, 05 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение температуры у некоторых вакцинируемых на несколько часов является единственным побочным эффектом российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода после применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что «Спутник V» эффективно защищает от смертоносной инфекции. В случае если люди всё-таки заражаются коронавирусом, болезнь у них протекает в очень лёгкой форме.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал странными попытки ограничить применение «Спутника V» за рубежом. Российский лидер заявил, что в период пандемии такие действия партнёров выглядят странными. По мнению российского президента, эффективность российской вакцины была и остаётся самой высокой в мире.

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