Путин назвал единственный побочный эффект «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/92a1093c-c57e-11eb-89e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение температуры у некоторых вакцинируемых на несколько часов является единственным побочным эффектом российского препарата от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода после применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что «Спутник V» эффективно защищает от смертоносной инфекции. В случае если люди всё-таки заражаются коронавирусом, болезнь у них протекает в очень лёгкой форме.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал странными попытки ограничить применение «Спутника V» за рубежом. Российский лидер заявил, что в период пандемии такие действия партнёров выглядят странными. По мнению российского президента, эффективность российской вакцины была и остаётся самой высокой в мире.