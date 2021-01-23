Пушков рассчитывает на взвешенный подход преемника Меркель к РФ

https://static.news.ru/photo/ff0a69b4-5d7e-11eb-82cd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Новый глава Христианско-демократического союза — правящей в Германии партии — Армин Лашет вряд ли кардинально повлияет на политику Берлина в отношении антироссийских санкций, но от него можно ждать взвешенного подхода к отношениям с Москвой, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Полагаю, не надо ждать от нового лидера ХДС Армина Лашета революционных изменений в позициях партии, немедленного отказа от политики санкций в отношении России и других резких шагов. Но можно ожидать взвешенного подхода в рамках традиционной германской политики последних лет и ориентации на максимальный консенсус внутри ХДС, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Лашета, который возглавил ХДС и является одним из ключевых кандидатов на пост канцлера Германии, строительство «Северного потока — 2» не имеет никакого отношения к ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Европарламент 21 января рассмотрел и принял резолюцию с требованием остановить строительство «Северного потока — 2». Глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер сообщил, что газопровод — это ещё одна прекрасная возможность надавить на Москву.