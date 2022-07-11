Прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ Прокуратура попросила Мосгорсуд ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура столицы потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в Мосгорсуде. Туда поступил соответствующий иск надзорного ведомства.

В суд поступил иск прокурора города Москвы Попова Д. Г. с требованием ликвидации Межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации», — рассказали в Мосгорсуде.

Там также добавили, что предварительное заседание по данному вопросу назначено на 14:00 13 июля.

Московская прокуратура проводила проверку деятельности профсоюза журналистов и работников СМИ на предмет исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации в мае 2022 года. Тогда сотрудники ведомства затребовали у представителей профсоюза финансовую отчётность, данные о проводимых мероприятиях, тексты выступлений на мероприятиях и информацию о выступлениях представителей профсоюза в СМИ.

На сайте организации указано, что профсоюз был создан в 2016 году независимыми журналистами и фрилансерами по сле нападения на группу сотрудников СМИ и правозащитников на границе между Чечнёй и Ингушетией. В 2017 году организация была официально зарегистрирована в Минюсте.