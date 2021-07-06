Приставы взыщут с россиян почти полтриллиона рублей в пользу банков

В 2021 году судебные приставы предполагают собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

По имеющейся информации, за пять месяцев текущего года в России было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков. Наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

В крупных банках «Известиям» сообщили, что количество договоров, по которым суммы будут взыскиваться в принудительном порядке, в первом полугодии 2021 года увеличилось примерно на 15% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По мнению экспертов, на финансовое положение россиян повлияла пандемия коронавируса и введённые в этой связи ограничения.

По информации Центробанка, объём просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 1 июня 2021 года составил 992 млрд рублей. Это на 134 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в России вдвое возросло число банкротств.