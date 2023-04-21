Пригожин отреагировал на новость об образовании котла под Артемовском Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, который опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском. Бизнесмен добавил, что украинские силы в городе находятся в оперативном окружении.

Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом «оперативном окружении», когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои, — говорится в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

21 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

Источник РИА Новости немногим позже сообщил, что ни о каком окружении украинских войск в Артемовске пока речи не идет. Он рассказал, что сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отмечал, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркивал, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.