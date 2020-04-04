Президент вводит особый порядок подрядчиков при закупках в Крыму

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Российский президент Владимир Путин подписал пакет мер из двух законов, который устанавливает до 31 декабря 2022 года особый порядок выбора подрядчика при госзакупках для некоторых работ в Крыму. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно введённым мерам, до 31 декабря 2022 года устанавливается особый порядок выбора подрядчика при госзакупках для ряда работ в на полуострове.

Подрядчик выбирается в порядке, который установлен законом о госзакупках (44-ФЗ), или в порядке, который согласован с уполномоченным кабмином федеральным ведомством и установлен нормативными правовыми актами данных субъектов страны.

Этот выбор станет возможным при осуществлении закупок работ и услуг в сфере строительства и благоустройства для государственных и муниципальных нужд. В качестве условия названо при этом казначейское сопровождение контрактов.

Речь идёт о закупках работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе памятников истории и культуры, а также работ по благоустройству территорий.

Первый документ вносит изменения в закон о принятии в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, второй — в закон о госзакупках.

Два этих документа подготовлены во исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как писал NEWS.ru, ранее на полуострове составили первые протоколы за нарушение режима самоизоляции населения из-за ситуации с распространением коронавируса.