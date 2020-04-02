Президент поручил установить в регионах России особый порядок передвижения

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Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ, согласно которому на территории регионов РФ должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок. Поручение главы государства передают представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что указ президента был издан в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и особенностями распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Высшим должностным лицам обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, — передаёт текст документа РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин призвалроссиян внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса. По его словам, пик заболеваемости ещё не прошёл.

В связи со сложившейся ситуацией президент заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты.