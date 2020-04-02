Президент поручил установить в регионах России особый порядок передвижения

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ, согласно которому на территории регионов РФ должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок. Поручение главы государства передают представители пресс-службы Кремля.
Отмечается, что указ президента был издан в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и особенностями распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Высшим должностным лицам обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, — передаёттекст документа РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин призвалроссиян внимательно относиться к требованиям властей в связи с пандемией коронавируса. По его словам, пик заболеваемости ещё не прошёл.
В связи со сложившейся ситуацией президент заявил, что в России нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты.