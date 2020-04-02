Президент назвал учреждения, которые будут работать в нерабочие дни

https://static.news.ru/photo/79f598c6-74ee-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нерабочие дни, которые были объявлены таковыми в связи с угрозой распространения коронавируса, продолжат работать органы власти, медицинские учреждения, аптека и магазины товаров первой необходимости.

Такое заявление 2 апреля во время своего обращения к гражданам РФ сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что в стране нерабочие дни будут продлены до 30 апреля с сохранением зарплаты. По его словам, угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии ещё не пройден.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин сообщил, что в Москве переломитьситуацию с коронавирусом пока не удаётся.