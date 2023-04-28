Президент Кипра предложил замену российскому газу Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не могут полностью заменить российский газ в Европе, однако они способны удовлетворить около 15% потребностей Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на президента Кипра Никоса Христодулидиса. По его словам, главная уязвимость Европы в рамках текущей ситуации вокруг Украины кроется в энергетической зависимости от российского газа.

Христодулидис подчеркнул, что Восточное Средиземноморье само по себе не может заменить российский газ, так как не обладает достаточными объемами. Тем не менее, эти ресурсы могут снизить зависимость ЕС от России. Президент Кипра отметил, что ЕС уже инвестировал в регион.

Он также выразил надежду на большую техническую и финансовую поддержку со стороны ЕС, чтобы регион смог использовать свой потенциал. По мнению экспертов, энергоресурсы Восточного Средиземноморья могут удовлетворить 15-16% потребностей ЕС в течение ближайших 25 лет, добавил Христодулидис.

Ранее в «Газпроме» отметили, что политически мотивированный отказ от российского газа делает нетривиальной задачу по восполнению запасов голубого топлива в подземных хранилищах Европы. По мнению представителей концерна, конкуренция за сжиженный природный газ станет оказывать заметное влияние на объемы доступного на европейском рынке топлива.