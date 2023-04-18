«Газпром» оценил задачу по восполнению запасов природного газа в ЕС «Газпром»: задача по восполнению ЕС запасов в ПХГ нетривиальна из-за решения по газу из РФ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Политически мотивированный отказ от российского газа делает нетривиальной задачу по восполнению запасов газа в подземных хранилищах Европы, заявили в «Газпроме». По словам представителей концерна, которые приводит ТАСС, конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) станет оказывать заметное влияние на объемы доступного на европейском рынке топлива.

Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ. В таких условиях восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей, — сказали в «Газпроме».

6 апреля подошел к концу сезон отбора газа из европейских ПХГ. Уровень заполненности упал до 55%. Показатели достигли отметки 55,4 млрд куб. м. При этом Европа смогла комфортно пройти отопительный сезон из-за теплой зимы.

Ранее стало известно, что «Газпром» 17 апреля увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн куб. м в сутки. Энергоресурс подается в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию «Суджа».

16 апреля объем прокачки составил 38,5 млн куб. м, 15 апреля также планировалось подать 38,5 млн куб. м, а 14 апреля через ГИС «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа. Суммарный темп закачки газа в подземные хранилища Европы в апреле снизился на 31% по сравнению с прошлогодними показателями.