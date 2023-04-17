«Газпром» стал прокачивать больше газа через Украину в Европу «Газпром» увеличил прокачку газа через Украину в Европу до 40,8 млн куб. м

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Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприемной станции

«Газпром» 17 апреля увеличил прокачку российского газа в Европу через Украину до 40,8 млн куб. м в сутки, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Энергоресурс подается в подтвержденном объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

16 апреля, объем прокачки составил 38,5 млн куб. м, 15 апреля также планировалось подать 38,5 млн куб. м, а 14 апреля через ГИС «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа.

Суммарный темп закачки газа в подземные хранилища Европы в апреле снизился на 31% по сравнению с прошлогодними показателями. Средняя цена газа в Евросоюзе с начала апреля держится на отметке около $500 за 1 тыс. куб. м.

Компания сокращала транзит газа в январе, а в феврале постепенно его увеличивала. В середине февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 30,8 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году составила 747,25 млрд рублей, что на 72,2% меньше, чем по итогам 2021 года. При этом выручка компании в 2022 году выросла на 24,9% — до 7,98 трлн рублей. По итогам 2021 года «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 2,64 трлн рублей.