Прибыль «Газпрома» упала втрое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году составила 747,25 млрд рублей, что на 72,2% меньше, чем по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на отчётность компании. При этом выручка компании в 2022 году выросла на 24,9% — до 7,98 трлн рублей.

По итогам 2021 года «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 2,64 трлн рублей.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что компания, которая в последние годы была главным поставщиком газа в Европу, экспортировала в дальнее зарубежье в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее, — 100,9 млрд кубометров газа (-45,5%, 185,1 млрд кубометров в 2021 году).

При этом поставки газа из России в Китай через газопровод «Сила Сибири» по итогам первых дней января достигли рекордных значений за сутки. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Миллер уточнил, что с 1 января корпорация вышла на принципиально новый уровень экспорта в КНР. Так, начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.