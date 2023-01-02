Миллер: «Газпром» перевыполнил обязательства по поставкам в Китай

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

«Газпром» в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам топлива в Китай, сообщил в Telegram глава компании Алексей Миллер. По его словам, с 1 января корпорация вышла на принципиально новый уровень экспорта в КНР.

В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства. Более того, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай, — написал Миллер.

Он отметил, что это характеризует «Газпром» как ответственного поставщика и надежного партнера, а также свидетельствует о заинтересованности Пекина в российском топливе. Он также назвал Китай самым перспективным газовым рынком.

Миллер добавил, что развитие китайского вектора связано с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. По первому уже подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Суммарный объем ежегодных поставок по трем маршрутам составит порядка 100 млрд кубометров газа.

В конце декабря Миллер сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай. По его словам, максимальное превышение составило 18,7%. Предыдущий рекорд был установлен 9 декабря. Тогда суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.