«Газпром» отчитался о новом рекорде по поставкам газа в Китай

Фото: gazprom.ru

Поставки газа из России в Китай через газопровод «Сила Сибири» по итогам первых дней января достигли рекордных значений за сутки, заявила пресс-служба компании «Газпром» в Telegram. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.

«Газпром» начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Напомним, что с 1 января компания вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года. Вместе с тем уже 1 и 3 января «Газпром» превысил этот уровень (3 января — на 0,45%), — говорится в сообщении.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

2 января глава компании Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам топлива в Китай. По его словам, с 1 января корпорация вышла на принципиально новый уровень экспорта в КНР. Он отметил, что это характеризует «Газпром» как ответственного поставщика и надежного партнера, а также свидетельствует о заинтересованности Пекина в российском топливе. Он также назвал Китай самым перспективным газовым рынком.

В конце декабря Миллер сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай. По его словам, максимальное превышение составило 18,7%. Предыдущий рекорд был установлен 9 декабря. Тогда суточные обязательства компании, предусмотренные контрактом с китайской стороной, были превышены на 16,4%.