В «Газпроме» назвали объем прокачки газа через Украину «Газпром»: газ идет через украинскую ГИС «Суджа» в объеме 30,8 млн кубометров

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«Газпром» поставляет газ через Украину с подачей топлива на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в объеме 30,8 млн кубометров, сообщил представитель российской компании Сергей Куприянов. Заявка на транзит через ГИС «Сохрановка» по-прежнему отклонена, добавил пресс-секретарь. Украинская сторона прекратила принимать газ для транспортировки через «Сохрановку» в мае 2022 года, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил в ЛНР.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 30,8 млн кубометров на 12 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил Куприянов.

Транзитный договор «Газпрома» с Украиной с 2021 года предусматривает гарантированный ежесуточный объем прокачки 109,6 млн кубометров газа с обеих сторон. После того как Киев прекратил принимать газ через ГИС «Сохрановка», единственным путем для транспортировки топлива в Европу осталась ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен.

С конца мая 2022 года поставки газа из РФ через Украину в Европу в среднем держались на уровне 40–43 млн кубометров в сутки. С 4 января поставки сократились до 37,8 млн кубометров, а 20 января объем снизился до 24,4 млн кубометров. С 1 февраля транзит вырос примерно до 30 млн кубометров, что связывали со сближением контрактных цен «Газпрома» и цен на спотовом рынке.