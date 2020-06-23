Представители ООН заинтересовались аномальной жарой в городе Верхоянске

https://static.news.ru/photo/79656494-b55e-11ea-b89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Becker0804/Общественное достояние/wikimedia.org

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая входит в ООН, занялась отслеживанием сообщений об аномально высокой температуре в российском городе Верхоянске.

Мы всерьёз относимся к этому, но нам нужно подождать официального подтверждения, — заявила представитель организации Клэр Нуллис.

По её словам, температура в этом регионе и раньше достигала высоких отметок. Однако она впервые превысила 38 градусов по Цельсию. На данный момент представители ВМО тесно сотрудничают с коллегами из России для анализа поступивших данных.

Кроме суточного рекорда, значение температуры воздуха в +38 по Цельсию, которое отмечалось 20 июня 2020 года, войдёт в историю города как абсолютный максимум всего июня (предыдущий рекорд месяца +34,0 по Цельсию в 1990 году), а также как абсолютный максимум года (в 1968 году воздух здесь прогрелся до +37,3 по Цельсию), — цитирует сообщение Гидрометцентра «Интерфакс».

Верхоянск расположен на самом севере Якутии. Его принято считать одним из самых холодных мест на Земле.

Как писал NEWS.ru, эксперты давно начали анализировать вопрос глобального потепления на территории России. По их прогнозам, оно может значительно сократить популяцию речной рыбы и негативно сказаться на урожае зерновых культур и плодовых деревьев.