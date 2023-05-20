Представитель ДНР рассказал о взрывоопасных планшетах ВСУ Представитель ДНР Гагин показал планшет, начиненный взрывчаткой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в рамках выставочного проекта «Zaветaм Vерны» в Москве продемонстрировал корреспонденту NEWS.ru взрывоопасный планшет, который использовали агенты ВСУ и украинских спецслужб в Донбассе. По словам представителя республики, планшет, начиненный взрывчаткой, подбрасывали в людные места, в кафе или на улице. После того как случайный прохожий брал предмет в руки, он взрывался. Гагин подчеркнул, что такие бомбы стали появляться в ДНР еще до начала спецоперации.

Планшет был заминирован. В нем располагалась взрывчатка, при попытке его включить или взять в руки он должен был взорваться. Это элемент диверсионной войны. Классический теракт, — рассказал он.

Также на выставку Гагин привез часть ракеты, сгоревший бортовой компьютер снаряда и закрылок боеприпаса. Гагин подчеркнул, что поставляемое западное оружие используется ВСУ против мирного населения.

Советник врио главы ДНР ранее заявил, что уничтожение ВС РФ американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. По его мнению, это отразится на получении ВСУ новейших высокоточных систем, потому что Украина их «ежедневно теряет». Он считает, что для НАТО существует угроза потери технологий. По словам Гагина, Вооруженные силы РФ способны захватить подобные вооружения целиком.