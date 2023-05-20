В Москву привезли фрагменты снарядов HIMARS Представитель ДНР Гагин привез в Москву фрагменты мин ВСУ и снарядов HIMARS

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Осколки снарядов от HIMARS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в рамках выставочного проекта «Zaветaм Vерны» в Москве продемонстрировал фрагменты снарядов HIMARS, передает с мероприятия корреспондент NEWS.ru. Представитель Донецкой Народной Республики привез с собой часть ракеты, сгоревший бортовой компьютер снаряда и закрылок боеприпаса. Гагин подчеркнул, что поставляемое западное оружие используется ВСУ против мирного населения.

Я привез, в основном, что использовалось против мирного населения, чтобы показать бесчеловечность действий украинского режима и его бойцов. Это террористическое государство, и против нас идет террористическая война, — сказал Гагин.

Советник врио главы ДНР ранее заявил, что уничтожение ВС РФ американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине. По его мнению, это отразится на получении ВСУ новейших высокоточных систем, потому что Украина их «ежедневно теряет». Он считает, что для НАТО существует угроза потери технологий. По словам Гагина, Вооруженные силы РФ способны захватить подобные вооружения целиком.

По сообщению Минобороны РФ, ударами ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожена многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot.