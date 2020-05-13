Предельный возраст ректоров увеличили до 70 лет

https://static.news.ru/photo/ac0f2066-9519-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий возраст лиц, занимающих должность ректора вуза. Предельный возраст ректоров повышается с 65 лет до 70 лет без права продления. Новые нормы вступят в силу с 1 июля.

Законопроект также содержит норму, которая позволяет в отдельных случаях продлить срок пребывания на посту ректора или руководителя научной организации и по достижении возраста 70 лет. Речь, в частности, идёт о ректорах МГУ им. М.В.Ломоносова и СПбГУ, передаёт ТАСС.

Законопроект также оговаривает, что один и тот же человек не может занимать должность ректора одного и того же вуза более трёх сроков, а трудовые договоры глав государственных и муниципальных научных организаций и вузов будут заключаются только на срок до пяти лет.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором Московского государственного университета на следующие пять лет. Незадолго до этого работники и студенты МГУ опубликовали петицию с требованием вернуть выборность ректоров, обеспечить право самостоятельно утверждать устав университета, а также создать нормальные условия для обучения и научных исследований.