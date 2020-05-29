Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

https://static.news.ru/photo/a28cfbc2-a198-11ea-92a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили представители пресс-службы кабмина.

Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Теперь мерами поддержки в связи с пандемией могут воспользоваться издатели газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

В пресс-службе правительства процитировали Мишустина, который сказал, что в настоящее время роль СМИ в жизни страны крайне важна, так как гражданам необходимо получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

В рамках поддержки на фоне пандемии российским медиа предоставят полугодовую отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей при использовании недвижимого имущества. Также СМИ смогут воспользоваться беспроцентными кредитами на неотложные нужды и выплату зарплат, льготными займами по ставке в 2% на любые цели. Кроме того, для медиа вводится мораторий на банкротство и проведение проверок, передаёт KP.RU.

Ещё в апреле премьер получил от министра цифрового развития Маскута Шадаева письмо с просьбой о включении СМИ в список пострадавших от пандемии отраслей.

Глава ведомства в своём обращении подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения постановления Минкомсвязи.

Как ранее писал NEWS.ru, больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.