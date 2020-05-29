Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщили представители пресс-службы кабмина.
Правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Теперь мерами поддержки в связи с пандемией могут воспользоваться издатели газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.
В пресс-службе правительства процитировали Мишустина, который сказал, что в настоящее время роль СМИ в жизни страны крайне важна, так как гражданам необходимо получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.
В рамках поддержки на фоне пандемии российским медиа предоставят полугодовую отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС) и арендных платежей при использовании недвижимого имущества. Также СМИ смогут воспользоваться беспроцентными кредитами на неотложные нужды и выплату зарплат, льготными займами по ставке в 2% на любые цели. Кроме того, для медиа вводится мораторий на банкротство и проведение проверок,
Ещё в апреле премьер получил от министра цифрового развития Маскута Шадаева письмо с просьбой о включении СМИ в список пострадавших от пандемии отраслей.
Глава ведомства в своём обращении подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения постановления Минкомсвязи.
Как ранее писал NEWS.ru, больше всего уволенных за время пандемии коронавируса зафиксировано в России в непродовольственной розничной торговле, общественном питании и гостиничном бизнесе. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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