Правительство России одобрило крупнейший в стране инвестиционный проект Правительство РФ одобрило крупнейший инвестпроект о поставке росавиатехники «Авроре»

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Правительство РФ согласовало крупнейший за последнее время инвестиционный проект о поставке российской авиационной техники дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров. Отмечается, что сумма проекта составит порядка 55 млрд рублей.

Профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора», — пишет издание.

Отмечается, что из 55 млрд рублей, выделенных на проект, 33 млрд будут потрачены на поставку 21 вертолета Ми-171А2 и Ми-171А3. Еще 22 млрд уйдут на восемь лайнеров Superjet New и десять девятиместных «Байкалов». Ранее в проект предполагалось включить самолеты Л-410 и Ил-114-300, однако они в итоговый документ не вошли.

Сделка будет профинансирована за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с привлечением коммерческих средств. Компания «Аврора» сможет использовать новые самолеты на местных маршрутах в Дальневосточном федеральном округе, а вертолеты — для перевозки вахтовиков. Параметры заказа согласованы с производителями техники — Объединенной авиастроительной корпорацией, Уральским заводом гражданской авиации и «Вертолетами России». В настоящее время параметры проходят корпоративное одобрение в «Авроре» и по завершении процедуры состоится подписание контракта.

Первые вертолеты и четыре Superjet New «Аврора» получит в 2024 году.

Ранее экономист Валерий Масленников заявил, что российскую экономику ожидает взрывной рост через один-два года. По его словам, Россия начала тратить активы, которые раньше переводила в иностранную валюту, на реальный сектор экономики. Эксперт подчеркнул, что только такие инвестиции способны обеспечить стране устойчивый экономический рост.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов в свою очередь заявил, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) о росте ВВП России на 2,3% следует ставить под сомнение из-за предыдущих ошибок организации и не ориентироваться на них. Так, после начала спецоперации МВФ предрек российской экономике спад на 8,5% по итогам 2022 года, но в итоге он составил лишь 2%. Эксперт подчеркнул, что прогнозы этой организации расплывчаты и вариативны, а ошибки случаются не только насчет России, но и насчет США и европейских экономик.